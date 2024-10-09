◆プロボクシング▽日本ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・川満俊輝―同級６位・大橋波月▽日本ユース・ウエルター級（６６・６キロ以下）王座決定８回戦磯谷大心―加藤大河▽スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）８回戦佐川遼―ジョン・エストラーダ（１２月１０日、東京・後楽園ホール） 三迫ジムは９日、「ＦＵＪＩＢＯＸＩＮＧＤＩＡＭＯＮＤＧＬＯＶＥ」（１２月１０