『愛知おいも万博2024』全国のさつまいもグルメ＆スイーツが大集合！ 昨年注目を浴びたフードフェスが、関西・横浜に続いて今年も名古屋に！ 【10月12日（土）10：00～前売券発売開始！】 ホクホク、ねっとり！甘さがたまらない/// さつまいも好きが存分に満喫できるフードフェス「おいも万博」 関西・横浜に続き、今年も名古屋で開催決定！様々な品種の焼き芋の食べ比べや、