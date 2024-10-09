☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【10月】 ９日(水) 108.12／340円高・3万9000円台回復 ８日(火) 105.43／395円安・3万9000円割れ ７日(月) 115.26／697円高・3万9000円台回復 ４日(金) 108.63 ３日(木) 102.86／743円高・3万8500円台回復 ２日(水) 103.18／843円安・3万8000円割れ １日(火) 108.84／732円高・3万8500円台回復 【9月】 30日(月) 10