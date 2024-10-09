中国港湾運営大手の寧波舟山港、１〜９月のコンテナ取扱量８・１％増空から見た寧波舟山港の穿山港区。（資料写真、ドローンから、寧波＝新華社記者/翁忻暘）【新華社北京10月9日】中国浙江省沿岸で複数の港湾を運営する寧波舟山港はこのほど、2024年第1〜3四半期（1〜9月）のコンテナ取扱量が前年同期比8.1％増の3572万TEU（20フィートコンテナ換算）、貨物取扱量が1.3％増の8億5308万トンだったと明らかにした。うち9月は、