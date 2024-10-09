俳優の間宮祥太朗が主演を務めた日本テレビ系日曜ドラマ『ACMA:GAME アクマゲーム』の続編『劇場版ACMA:GAME 最後の鍵』（10月25日公開）に、ドラマ版キャストの増田昇太（s**t kingz）、福山翔大、坂口涼太郎、栄信、橋本じゅんが出演することが9日、発表された。【写真】セルヴォ（関智一）など新たに登場する悪魔たち原作は、2013年から2017年に『週刊少年マガジン』（講談社）で連載された同名漫画（原作：メーブ、作画：