結城紬の着物を着て記者会見に臨む二所ノ関親方（右から2人目）＝9日午後、茨城県阿見町茨城県結城市は9日、大相撲の元横綱稀勢の里・二所ノ関親方（38）を、特産品の織物「結城紬」の大使に任命し、同県阿見町の二所ノ関部屋で委嘱式を開いた。市によると、二所ノ関親方は横綱時代に結城紬の着物を着ていたほか、必勝祈願した神社が市内にある。結城紬PR活動の一環で、13人目の大使となった。委嘱式では小林栄市長が「角界も