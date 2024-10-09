楽天は9日、株式会社ジャパンリーグが運営するジャパンウィンターリーグに泰勝利投手、林優樹投手、西口直人投手、古賀康誠投手、ワォーターズ璃海ジュミル内野手の5選手を派遣すると発表した。■派遣期間11月23日（土・祝）〜12月19日（木）■派遣リーグジャパンウィンターリーグ アドバンス2024■開催場所コザしんきんスタジアム（沖縄市野球場）