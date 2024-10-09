メンバーの斉藤慎二が不同意性交などの疑いで書類送検され、７日付で吉本興業のマネジメント契約を解除されたジャングルポケット太田博久とおたけが９日、千葉・よしもと幕張イオンモール劇場で行われた「幕張昼ネタライブ１４時！」に出演。斉藤の事件発覚後、２人で舞台に立つのは同公演が初となった。登場から盛大な拍手で出迎えられた二人。太田は「どうもすみませんでした」と謝罪し、おたけとともに深々とお辞儀をして