成都博物館で近代の学者・書道家、謝無量の特別展中国四川省9月27日、成都博物館「大器無量−謝無量の学芸人生」展の展示ホール。（成都＝新華社記者/唐文豪）【新華社成都10月9日】中国四川省成都市の成都博物館で、近代の著名な学者・書道家、謝無量（しゃ・むりょう）の特別展「大器無量−謝無量の学芸人生」が9月28日から開かれている。成都博物館で近代の学者・書道家、謝無量の特別展中国四川省9月27日、成都博物館「