9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ166108-1.8 27540 ２. 日経ベア２ 14840 1.5 294.7 ３. 楽天Ｗブル 1189826.5 32500 ４. 日経ブル２944820.8 296.0