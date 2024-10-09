“業界のボス”とも呼ばれたラッパーで音楽プロデューサーのショーン・’ディディ’・コムズ（54）の性的人身売買事件に関する裁判は、多くのセレブリティを巻き込むこととなる可能性が高まった。新たに120人以上の被害者とされる人々の弁護士を担当するトニー・バズビー氏は、著名人らに対する裁判を準備中と明かしている。 【写真】性的人身売買などの多数の容疑で拘留中のディディ