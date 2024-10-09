中国で花嫁側の家族がいわゆる「結納金」の上乗せを要求してウェディングカーの前に立ちはだかる映像が公開されて波紋が広がっている。最近、中国現地ソーシャルメディアには、一人の男性がウェディングカーの前に立ちはだかり、ボンネットによじ登りながら「花嫁を連れていくならあと１８万８０００元（約３９５万円）出せ」と大声を張り上げる様子が入った映像が拡散した。映像投稿者は花嫁の兄とその妻が結納金を現金でもっと出