風俗店で不特定多数の人に客と従業員とのわいせつ行為が見えるように営業したとして、大阪府警は9日、実質的経営者で自称会社役員の男（43）=大阪市中央区=と従業員14人、客3人の計18人を公然わいせつなどの疑いで逮捕したと発表した。認否は明らかにしていない。【動画】わいせつ行為が見えるように営業した疑い大阪の風俗店3店舗を摘発府警は8日午後、男が経営するとみられる大阪市都島区の「学校坂3年K組」など、府内の風