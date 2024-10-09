「罰をしっかり与えてほしい」。北海道・知床半島沖の観光船沈没事故で、行方不明となっている小柳宝大さん＝当時（３４）＝の父親（６５）は、運航会社社長桂田精一容疑者（６１）への責任追及を強く訴える。同容疑者の逮捕後、検事に対しても、厳しい処罰を強く求めたという。宝大さんは、外食大手チェーン「リンガーハット」の社員としてカンボジアに赴任していたが、一時帰国し、福岡県にある実家への帰省前に北海道旅行に