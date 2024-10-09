メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県で都市部の幹線道路での車のスピードに合わせた自動運転車両の定期運行が11月から全国で初めて行われることになり、9日から予約の受け付けが始まりました。 愛知県は今月31日、名古屋の鶴舞公園の南側にスタートアップ・新興企業の支援拠点、「ステーションＡｉ」をグランドオープンします。 11月7日から、「ステーションＡｉ」と名古屋駅付近を結ぶ