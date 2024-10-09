ブランジスタが大幅続伸している。８日の取引終了後、集計中の２４年９月期連結業績について、売上高が従来予想の４８億円から４８億２０００万円（前の期比５．７％増）へ、営業利益が８億円から９億円（同４９．０％増）へ、純利益が５億２０００万円から５億８０００万円（同０．２％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが入っている。 タレント広告の「アクセルジャパン」の契約更新数が好