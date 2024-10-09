「1:Re 〜WATWING meets ホールツアー - Get Em Back -〜」 2019年6月に結成し、今年の9月22日にはメジャーデビュー3周年を迎えた6人組ダンス＆ボーカルグループ・WATWING(ワトウィン)。今年2月には結成5年目にしてキャリア最大となる初の日本武道館公演を成功させると、8月からは全国ホールツアー「WATWING LIVE TOUR 2024 - Get Em Back -」を開催するなど、着実にステップアップ。11月9日(土)・10日(日)に幕張メッセで行わ