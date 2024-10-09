2024年7月5日（金）から放送中のTVアニメ『2.5次元の誘惑（リリサ）』第15話の先行場面カットとあらすじが公開された。アニメ『2.5次元の誘惑』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」で配信中、単行本は第19巻まで発売され、シリーズ累計発行部数290万部を突破した橋本悠の同名漫画が原作。2次元のキャラクター・リリエルを愛する平凡な男子高校生・奥村正宗は、リリエルを愛し「リリエルになりたい」という新入生・天乃リリサと出