「フェニックス・リーグ、ＤｅＮＡ−阪神」（９日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）阪神はＣＳファイナルＳでの先発が見込まれる西勇、ビーズリーが調整登板する。ＤｅＮＡは関根、度会が出場する。試合開始は１２時半の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【阪神】１番・三塁高寺２番・遊撃山田３番・左翼野口４番・ＤＨ豊田５番・捕手長坂６番・中堅井坪７番・一塁戸井８番・二塁百崎９