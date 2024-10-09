■「みんな沢山踊ってくれて嬉しい」（KAITA） 【動画】King ＆ Princeが振付師KAITAと「SPOTLIGHT」ダンス ダンサー・振付師のKAITAが公式Instagramで、自身が振付したKing ＆ Princeの「SPOTLIGHT」を、永瀬廉と高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）とダンスする動画を公開した。 KAITAは「みんな沢山踊ってくれて嬉しい」という感謝のメッセージと共に動画を公開。 まずはキャップ＆ブルーのシャツ