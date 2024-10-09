「みやざきフェニックスリーグ」の阪神―DeNA戦（SOKKEN）で12時半から試合が開始する。先発は西勇。両軍のスターティングオーダーは以下の通り。【阪神】1（三）高寺2（遊）山田3（左）野口4（指）豊田5（捕）長坂6（中）井坪7（一）戸井8（二）百崎9（右）福島先発は西勇【DeNA】1（左）関根2（一）西巻3（中）度会4（遊）石上5（指）武田6（二）高見澤7（右）東妻8（捕）益子9（三）