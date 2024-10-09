スマートバンドで感情を分析し、新しいゲーム体験を提供するOVOMIND（写真：OVOMIND）ゲームとAIは親和性が高く、その付き合いの歴史は長い。1990年発売の古典的RPG『ドラゴンクエストIV』のオートバトルは、仲間キャラクターをAIが自動制御し、戦闘経験を積むことでモンスターの特性を学習する機能だった。一方、1986年のシューティングゲーム『ザナック』の「ALC（AUTO LEVEL CONTROL）」は、プレイヤーの行動に応じてゲームの難