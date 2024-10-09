◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―オリックス（９日・サンマリン）巨人は９日、フェニックス・リーグ、オリックス戦のスタメンを発表した。ＣＳに向けて主力組が参加し、丸佳浩が「１番・左翼」、大城卓三が「４番・捕手」、長野久義が「５番・右翼」と並んだ。戸郷翔征投手が先発し、菅野智之投手も登板予定となっている。以下、両軍のスタメン。【巨人】１（左）丸２（中）オコエ３（三）モンテス４（捕）大城卓５（右