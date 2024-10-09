【薬師寺久遠【桃桜高校・制服】】 【薬師寺久遠【篝火 真里亜・衣装】】 発売日・価格：未定 コトブキヤは、プラモデル「薬師寺久遠【桃桜高校・制服】」と「薬師寺久遠【篝火真里亜・衣装】」の原型画像を公開した。発売日と価格は未定。 本製品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より、薬師寺久遠の桃桜高校の制服姿と、彼女が