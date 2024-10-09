Aぇ! groupの正門良規が主演する、パルコ・プロデュース2024『Touching the Void タッチング・ザ・ヴォイド～虚空に触れて～』が2024年10月8日（火）にPARCO劇場で開幕。開幕直前には、プレスコールと開幕前会見が行われ、正門と古川琴音、田中亨、浅利陽介、演出のトム・モリスが登壇した。 本作は、登山家、ジョー・シンプソンが1988年に執筆した回想録を舞台化。ジョーがサイモン・