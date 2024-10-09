自民党は９日、衆院選の第一次公認候補者を発表しました。新潟県内では、新潟２区から立候補予定の現職・細田健一衆院議員が公認候補から外れました。９日午前に開かれた自民党の選挙対策本部会議。この中で、これまで非公認の方針が固まっていた議員６人のほか、新たに新潟２区から立候補予定の現職・細田健一衆院議員など６人を非公認とする方針が示されました。【自民党森山裕幹事長】「ルールに基づいて総裁が今まで発
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