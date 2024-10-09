フランス・パリ在住の元フジテレビでフリーの中村江里子アナウンサーが日本時間９日、自身のインスタグラムを更新。南仏の豪華な別宅を披露した。「この夏のセクシーショット」と記し、ジャグジーにつかっている姿をアップ。「南仏の家の何もなかった場所にジェットバスを作りました」と明かした。「夏の間、夕方になるとここで娘達や娘の友人達と女子トークをしていました。時々、夫や息子が乱入してくることもありましたが