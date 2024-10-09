2024年7月の東京都知事選に立候補し、15万4638票の得票数で5位となったAIエンジニアの安野貴博さん。「テクノロジーで誰も取り残さない東京へ」のポリシーの元に集った「チーム安野」の一員が、妻の黒岩里奈さんだ。33歳の夫婦は政治の未来をどのように描いているのか。パートナーの形を聞いた対談を『週刊文春WOMAN2024秋号』より一部を紹介します。【画像】黒岩里奈さん黒岩里奈さん（左）と安野貴博さん（右）都知事選へ出馬