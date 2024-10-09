【モデルプレス＝2024/10/09】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）のJAPAN 2nd MINI ALBUM「HAUTE COUTURE」（オートクチュール／11月6日リリース）内に収録される安室奈美恵のカバー曲「NEW LOOK」のMVが公開された。【写真】TWICE、セクシー衣装で美脚＆美くびれ披露◆MISAMO、安室奈美恵カバー曲MV公開TWICEの日本人メンバー・MINA（ミナ）、SANA（サナ）、MOMO（モモ）の3人からなるユニットMISAMO。この度