【miffy NaturalKitchen（ミッフィーナチュラルキッチン）】 2025年1月20月 発売予定 価格 1個：990円 BOX（8個入り）：7,920円 「miffy NaturalKitchen（ミッフィーナチュラルキッチン）」 リーメントは、フィギュア「miffy NaturalKitchen（ミッフィーナチュラルキッチン）」を2025年1月20日に発売する。価格は1個が990円