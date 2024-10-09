【Melty Princess 魔法少女にあこがれて てのひら マジアベーゼ】 予約開始：10月10日10時 2025年3月下旬 発売予定 価格：8,800円 メガハウスは、フィギュア「Melty Princess 魔法少女にあこがれて てのひら マジアベーゼ」を2025年3月下旬に発売する。10月10日10時より通販サイト「プレミアムバンダイ」などで予約を開始する