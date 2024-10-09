「テック・エンタメ・クリエイティブで世界をめっちゃ面白くする複合型フェスティバル」として、北海道・札幌を舞台に2016年からスタートしたNoMaps。今年は9月11〜15日の5日間、札幌市内を中心に20カ所以上の会場で開催されました。CONFERENCE、EDU(教育)、SPORTS、WELLNESS、GLOBALなど14のカテゴリで展開されたコンテンツは、連携事業を含め200以上!「テック・エンタメ・クリエイティブで世界をめっちゃ面白くする複合型フェス