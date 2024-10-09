2024年10月8日、韓国・釜山日報は「サムスン電子が半導体部門の業績不振に異例の謝罪コメントを出した」と伝えた。サムスン電子は8日、7〜9月期の連結決算速報値を発表し、営業利益は9兆1000億ウォン（約1兆円）で前年同期に比べ274．5％増加した。ただ、証券会社の業績推定値（10兆ウォン）を下回った。これを受け、全永鉉（チョン・ヨンヒョン）DS部門長（副会長）は同日、「市場の期待に及ばない成果で、技術競争力と会社の今後