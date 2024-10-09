悲願の地区優勝を果たしたドジャース大谷翔平は、その先へ突き進んでいる。記録ずくめとなった今シーズンの活躍ぶりを徹底取材してみると、もはやフィクションを超えた金字塔や、マル秘エピソードが見つかった！【写真】キャッチした男性が交換に応じずオークションに出品、大谷の「50号記念球」衝撃の価格“異次元”のシーズン2024年、特大ホームラン級の超人レコード17選を紹介する。(1)'24年は前人未到の記録樹立!!メジ