ついに廃止に。川崎までガッツリ乗り入れる「神奈中」廃止へ廃止が決まっている神奈中バスの“長大路線”に、SNSで惜しむ声が寄せられています。神奈中バスのイメージ（画像：写真AC）。その系統は「淵24」淵野辺駅−鶴川駅−新百合ヶ丘駅−登戸駅。相模原市から東京都町田市を経て、川崎市を横断する20.5kmもの長大路線です。現在は土曜朝の1往復のみが走っている、いわゆる免許維持路線で、「ついに廃止か」との声が寄せられ