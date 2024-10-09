◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦ドジャース―パドレス（2024年10月8日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（30）が8日（日本時間9日）、パドレスとの地区シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は空振り三振に終わったが、第2打席で中前打を放ち、T・ヘルナンデスの満塁弾をおぜん立てした。試合前のドジャースの先発紹介で大谷、ベッツ、ロバーツ監督らがグラウンドに飛び出すとパドレスファンが大ブーイン