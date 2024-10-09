はま寿司」側から営業秘密を取得したとして、不正競争防止法違反罪に問われた「かっぱ寿司」の運営法人「カッパ・クリエイト」の控訴審判決で、東京高裁は9日、罰金3千万円とした一審判決を支持し、同社の控訴を棄却した。