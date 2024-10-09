陳白沙祠を訪ねて中国広東省江門市陳白沙祠の陳白沙像。（2023年5月3日撮影、江門＝新華社配信/畢建鴿）【新華社江門10月9日】中国広東省江門市蓬江区に、明代の思想家・教育家・書道家の陳白沙（ちん・はくさ、1428〜1500）を祭る陳白沙祠がある。明の万暦12（1584）年創建の四合院建築で、敷地面積は960平方メートル。前門牌楼（はいろう）、貞節堂、崇正堂、碧玉楼などからなる。明清時代に幾度も再建され、2019年に全国重