X JAPANのYOSHIKIが9日、自身のインスタグラムを更新。3度目の首の手術を無事に終えたことを報告した。YOSHIKIは、首をコルセットで固定してベッドに横になった自身の写真をアップ。「I woke up.My doctors said my 3rd neck surgery was successful.Thank you so much everyone for your support.目が覚めました。医師によると、3回目の首の手術は成功したそうです。みんな、応援してくれてありがとう」と英文と日本