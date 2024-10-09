【モデルプレス＝2024/10/09】King ＆ Princeが、22日発売の雑誌「Myojo」（集英社）12月号の通常版・ちっこい版表紙に登場する。【写真】King ＆ Prince、双子コーデで密着◆King ＆ Prince「Myojo」W表紙に登場通常版の表紙では、ラフなTシャツをまとい、海でおんぶしながらはしゃぐ2人を撮影。「どっちがおんぶする？」（永瀬廉）、「俺がおんぶするよ！」（高橋海人／※「高」は正式には「はしごだか」）とすぐに役割が決まり