福山琢磨さん（ふくやま・たくま=新風書房代表）6日、老衰で死去、90歳。葬儀は9日午後1時、大阪市阿倍野区阿倍野筋4の19の115の市立葬祭場やすらぎ天空館で。喪主は三男耕治（こうじ）さん。戦争体験を市民から集めた「孫たちへの証言」を88年から発行。20年の33集まで続けた。