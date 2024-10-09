■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3936) ＧＷ 東証グロース (6227) ＡＩメカ 東証スタンダード (3086) Ｊフロント 東証プライム (6176) ブランジスタ 東証グロース (3099) 三越伊勢丹 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2530) ＭＸ中国株投 東証ETF (6146) ディスコ 東証プライム (21