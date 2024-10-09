9日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比13.8％減の381億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.1％減の314億円となっている。 個別ではグローバルＸゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ が新高値。 そのほか目立った値動きではグローバルＸチャイ