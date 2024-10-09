ビデオ演説を行うロシアのプーチン大統領＝４日、ロシア・モスクワ/Mikhail Metzel/Sputnik/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ロシアのプーチン大統領は１１日にトルクメニスタンの首都アシガバートで、イランのペゼシュキアン大統領と会談し、中東情勢について協議することがわかった。ロシア国営タス通信が伝えた。プーチン大統領がペゼシュキアン大統領と会談するのは今回が初めて。中東地域は、イランが先週実施した大規模なミサイル