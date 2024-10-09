Niket NishantManya Saini[８日 ロイター] - 著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハサウェイは保有する米金融大手バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）株の売却をさらに進め、７月以降の売却総額は１００億ドル超となった。７日夜の当局への提出書類で分かった。バークシャーは２０１１年にＢｏｆＡへの投資を開始。今年７月時点の保有比率は１３．１％（約４５０億ドル相当）だったが、今