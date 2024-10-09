Aditi Shah［ニューデリー８日ロイター］ - インドで中国電気自動車（ＥＶ）大手、比亜迪（ＢＹＤ）のＥＶ事業部門トップを務めるラジーブ・チョーハン氏は、このほど実施されたインタビューで、印政府から厳しい投資規制を緩和する「直接的な」シグナルを受け取ったことはないと説明した。インドの地元企業と提携するＢＹＤは昨年、ＥＶ現地生産に向け１０億ドル規模の投資計画を印政府に申請したが、いまだに承認されて