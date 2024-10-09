一児の母である、ほかほか命(@hokahokainochi)さん。最近、夫と見つけた遊びがあるのだそう。この遊びをすると子どもがとってもよろこぶため、何度も続けてしまいますが、そのうち両親の息も上がってきて…。ほかほか命さんの漫画『最近見つけたあそび』をどうぞごらんください。 ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahoka