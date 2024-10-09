9日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2024年12月限は前日清算値比245ポイント高の2万4975ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4698.94ポイントに対しては276.06ポイント高。夜間取引の終値2万4965ポイントに対しては10ポイント高となっている。 株探ニュース