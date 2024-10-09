所要時間は約2時間半。臨時特急「海浜公園コキア高尾号」E653系電車（画像：JR東日本）。JR東日本は2024年10月12日（土）と翌13日（日）、高尾駅（東京都八王子市）と勝田駅（茨城県ひたちなか市）を結ぶ臨時特急「海浜公園コキア高尾号」を運行します。この列車は両駅を、中央線、武蔵野線、常磐線経由で結びます。多摩エリアから、コキアで彩られる国営ひたち海浜公園へのアクセスに便利な列車で、所要時間は約2時間半です。