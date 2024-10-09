お笑いタレントの明石家さんまがＭＣとして８日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演した。この日、サッカー元日本代表ＤＦの槙野智章氏が「気分転換のため、髪の分け目を変えた」と明かすと、「知らんがな」とツッコんだ、さんま。「俺も何十年も同じ髪型やねんけど、変えたいなとは思うねんけど」と続けると「染めたいねん」と告白。「今、白髪染めはやってんねんけど、金髪とか」と続け